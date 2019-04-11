Петербуржцы делятся в сети фотографиями снежного апреля
Снег в Петербурге только успел растаять ни много ни мало как две недели назад. В парках и лесах еще можно найти заледеневшие сугробы, однако город был чистым, горожане бегали по асфальту, а некоторые автомобилисты уже даже «переобули» машины к лету. Но настоящие петербуржцы знают, что погода в Северной столице коварная, может неожиданно меняться совершенно кардинально. Так, в четверг, 11 апреля, в Петербурге снова выпал снег и укрыл улицы, крыши, машины и дворы плотным белым покрывалом.
- Немного весенних фотографий для поднятия настроения, - шутят петербуржцы, делясь снимками снежной весны в социальных сетях.
Жители города напоминают, что уже 11 апреляФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
На кадрах снова Петербург укутан белой пеленой. Некоторые рисуют на снегу веселые рожицы, кто-то напоминает прохожим о том, что на дворе 11 апреля. Также в сети появились фотографии парков, спортивных площадок и просто улиц.
Все дворы и улицы в Петербурге укутаны снегомФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
А самые красивые снимки – фотографии прекрасных тюльпанов, которые за первые теплые дни уже успели вылезти из своих луковичек и показать миру свой прекрасный цвет.
И даже первые тюльпаны укутаны снежным одеяломФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Что ж, как обещают синоптики, холода продлятся только на этой неделе. Со следующей в Петербург снова вернется солнце, которое своими жаркими лучами растопит снег.
ИСТОЧНИК KP.RU