На военно-морском салоне в Петербурге покажут 15 новинок

СЕГОДНЯ 15:07 2019-04-11T15:44:22+03:00

В июле в Петербурге пройдет Международный военно-морской салон. Фото: navalshow.ru

Крупное международное мероприятие пройдет с 10 по 14 июля в выставочном комплексе «Ленэкспо»

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В середине июля Петербург примет IX Международный военно-морской салон - IMDS-2019. Он станет местом встреч специалистов отрасли, а также поводом для демонстрации последних новинок мореходного дела. В «Ленэкспо» будет представлены 15 современных образцов отечественной техники. Сама программа военно-морского салона IMDS-2019 впечатлит любого.

- Гости IMDS-2019 смогут увидеть 15 новых кораблей и катеров ВМФ России, в их числе фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

По предварительным прогнозам, для участия в салоне в Северную столицу прибудут около 50 иностранных делегаций. А в деловой программе форума запланировано проведение четырех научных конференций.

Для того, чтобы наилучшим образом обеспечить подготовку инфраструктуры «Ленэкспо» и Морского вокзала, сегодня, 11 апреля, в Смольном прошло совещание, которое провел вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. Обеспечить безопасность мероприятия поручили силовым структурам города.

ИСТОЧНИК KP.RU