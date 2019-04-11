Внимание, внимание: Юго-запад Петербурга затопило кипятком

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-11T15:25:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Как уже привыкли говорить жители Петербурга: «Ни дня без прорыва». На юго-западе города в Красносельском районе произошел потоп. Большое количества кипятка вылилось на поверхность из-под земли и затопило один из дворов. На месте уже работают экстренные службы.

- Внимание, внимание! Опасная зона. Угроза получения ожогов. Не приближаться к местам парения и разлива горячей воды. Возможен провал грунта и дорожного покрытия. Всем удалиться в безопасные зоны, - разносится голос из громкоговорителя по всему двору, где произошло ЧП.

В Красносельском районе Петербурга произошел потоп с горячей водой .

Очередная коммунальная авария произошла во дворе дома на углу улиц Десантников и Маршала Казакова. Кипяток сильно залил все дороги в придворовой зоне, припаркованные автомобили находятся по колеса в воде.

- Перепады температуры, - высказывают мнение по поводу прорыва очевидцы.

Такова причина аварии или нет, пока не известно. На месте сейчас работают спасатели и аварийные службы, которые внимательно следят за тем, чтобы никто из людей не пострадал и пытаются как можно скорее ликвидировать потоп.

ИСТОЧНИК KP.RU