2019-04-11T15:25:08+03:00
Происшествия

Внимание, внимание: Юго-запад Петербурга затопило кипятком

Экстренные службы по громкой связи предупреждают горожан об опасности [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге затопило кипятком жилой двор Фото: скрин с видеоВ Петербурге затопило кипятком жилой двор Фото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Как уже привыкли говорить жители Петербурга: «Ни дня без прорыва». На юго-западе города в Красносельском районе произошел потоп. Большое количества кипятка вылилось на поверхность из-под земли и затопило один из дворов. На месте уже работают экстренные службы.

- Внимание, внимание! Опасная зона. Угроза получения ожогов. Не приближаться к местам парения и разлива горячей воды. Возможен провал грунта и дорожного покрытия. Всем удалиться в безопасные зоны, - разносится голос из громкоговорителя по всему двору, где произошло ЧП.

В Красносельском районе Петербурга произошел потоп с горячей водой .

Очередная коммунальная авария произошла во дворе дома на углу улиц Десантников и Маршала Казакова. Кипяток сильно залил все дороги в придворовой зоне, припаркованные автомобили находятся по колеса в воде.

- Перепады температуры, - высказывают мнение по поводу прорыва очевидцы.

Такова причина аварии или нет, пока не известно. На месте сейчас работают спасатели и аварийные службы, которые внимательно следят за тем, чтобы никто из людей не пострадал и пытаются как можно скорее ликвидировать потоп.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рамси Болтон из «Игры престолов» приедет на Comic Con Saint Petersburg 2019
«Лахта Центр» подключат развязкой к Приморскому шоссе
На военно-морском салоне в Петербурге покажут 15 новинок
Петербуржцы делятся в сети фотографиями снежного апреля
В Петербурге и Ленобласти опять эвакуируют школы
На станции метро «Автово» в Петербурге нашли немого мальчика
Две женщины попали под колеса иномарки на Ржевке в Петербурге
К месту ДТП на КАД в Петербурге прилетел реанимационный вертолет
Двухлетняя девочка опрокинула на себя кастрюлю с кипящим супом в Петербурге
Студентка вуза в Петербурге выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара
Станция метро «Чернышевская» закроется с 15 апреля
Жители Петербурга останутся без горячей воды с 21 мая
Охота на браконьеров: В Ленобласти задержали мужчину, убившего дикую свинью
В Петербурге угнали автомобиль стоимостью в 7 миллионов рублей
В Петербурге женщина 10 метров протащила на капоте сбитого школьника
В Кудрово автомобиль вылетел в реку и утонул
Погода на 11 апреля в Петербурге: Холодно и снег
Здание бывшей Академии легкой промышленности имени Кирова на Суворовском 50-52 стало памятником
С 12 апреля в Петербурге стартует навигация по рекам и каналам города
На Ленинском проспекте ГИБДД со стрельбой ловила серебристый микроавтобус
Помощника прокурора Петербургского метрополитена поймали на взятке
Вокруг КАД и на трассах Ленобласти собрали 470 тонн мусора
Следком начал проверку после отравления малышей в детском саду Красногвардейского района
Прокуратура проверит подрядчика, из-за которого жители многоэтажек в Сосновом Бору остались без лифтов
Вход на «Нарвскую» и «Чернышевскую» ограничат на три и пять месяцев соответственно
У Александровской больницы по просьбам горожан поставят светофор
Петербургский полумарафон ограничит движение по Крестовскому острову
Жители намыва на Васильевском острове жалуются на необустроенность территорий