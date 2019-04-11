Рамси Болтон из «Игры престолов» приедет на Comic Con Saint Petersburg 2019

СЕГОДНЯ 16:11 2019-04-11T16:11:47+03:00

Легендарный Рамси Болтон из из «Игры престолов» приедет на Comic Con Saint Petersburg 2019. Фото: кадр из фильма

Легендарный «плохиш» из не менее легендарного сериала станет почетным гостем петербургского фестиваля

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Сериал «Игра престолов», который за восемь сезонов стал культовым и самым популярным на планете, сделал звездой мирового масштаба актера Ивана Реона. Шанс увидеть его в живую минимален, но в мае нынешнего года он есть - один из главных «плохишей» киносаги приедет в Петербург.

- Безумный Рамси Болтон и стеснительный Саймон Беллами, легендарный Мик Марс и властолюбивый Максимус Болтагон – на Comic Con Saint Petersburg 2019 приезжает британский актер Иван Реон, - сообщает пресс-служба фестиваля.

18 и 19 мая британский артист выступит на сцене петербургского Comic Con, а после устроит фотосессию с поклонниками и раздаст автографы.

Надо сказать, что Иван Реон известен не только по ролям в сериалах «Игра Престолов», «Отбросы», «Сверхлюди», «Грешники», «Городские легенды», а также по кинолентам «Грязь» и «Дикий Билл». Еще он пишет песни и успешно их исполняет.

Comic Con Saint Petersburg 2019 пройдет с 17 по 19 мая в седьмом павильоне «Ленэкспо».

Справка «КП»:

Comic Con - фестиваль, направленный на поклонников игрового кино, сериалов, компьютерных и настольных игр, развлекательной литературы, популярных комиксов, аниме и манга. Обычно гости мероприятия приходят на фестиваль в тематических костюмах своих любимых героев.

ИСТОЧНИК KP.RU