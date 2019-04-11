Рамси Болтон из «Игры престолов» приедет на Comic Con Saint Petersburg 2019
Сериал «Игра престолов», который за восемь сезонов стал культовым и самым популярным на планете, сделал звездой мирового масштаба актера Ивана Реона. Шанс увидеть его в живую минимален, но в мае нынешнего года он есть - один из главных «плохишей» киносаги приедет в Петербург.
- Безумный Рамси Болтон и стеснительный Саймон Беллами, легендарный Мик Марс и властолюбивый Максимус Болтагон – на Comic Con Saint Petersburg 2019 приезжает британский актер Иван Реон, - сообщает пресс-служба фестиваля.
18 и 19 мая британский артист выступит на сцене петербургского Comic Con, а после устроит фотосессию с поклонниками и раздаст автографы.
Надо сказать, что Иван Реон известен не только по ролям в сериалах «Игра Престолов», «Отбросы», «Сверхлюди», «Грешники», «Городские легенды», а также по кинолентам «Грязь» и «Дикий Билл». Еще он пишет песни и успешно их исполняет.
Comic Con Saint Petersburg 2019 пройдет с 17 по 19 мая в седьмом павильоне «Ленэкспо».
Справка «КП»:
Comic Con - фестиваль, направленный на поклонников игрового кино, сериалов, компьютерных и настольных игр, развлекательной литературы, популярных комиксов, аниме и манга. Обычно гости мероприятия приходят на фестиваль в тематических костюмах своих любимых героев.
ИСТОЧНИК KP.RU