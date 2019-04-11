В Ивангороде из под земли спасли кошку, неделю просидевшую в трубе

СЕГОДНЯ 16:42 2019-04-11T16:42:14+03:00

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Четыре дня жители Ивангорода переживали за кошку, провалившуюся под землю в канализационную трубу. Еще 6 апреля хозяева мурки позвонили спасателям и сообщили о проблеме, но помочь несчастному животному тогда так и не смогли.

- Заявители сообщили, что два дня назад их домашняя кошка вырвалась из рук и убежала в трубу, торчащую из земли, где провалилась еще куда-то вниз. Кошку не видно, но хорошо слышно, - сообщает пресс-служба центра «Кошкиспас» в соцсетях.

Учитывая, что Ивангород - закрытый город, попасть на место ЧП спасателям не удалось. А уже 7 апреля хозяева перезвонили и сообщили, что звуков нет и кошечка, судя по всему, утонула. Однако еще через два дня другие горожане вновь побеспокоили спасателей звонком и заверили, что в трубе кто-то мяукает. Кошку было решено спасать.

10 апреля сотрудники «Кошкиспас» приехали в Ивангород и обнаружили злосчастную трубу, уходящую вглубь земли и потом резко вниз. В ней действительно сидела кошка. Спасатели взяли большую тряпку, насыпали на нее корм и скинули конец тряпки вниз. В итоге оголодавшее животное, просидевшее в воде неделю, само вылезло наружу.

Впрочем, местным властям стоит закрыть трубу решеткой, ведь кроме кошки в нее легко могут забраться дети. И тогда трагедии не избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU