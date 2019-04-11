2019-04-11T16:42:14+03:00
Дом. Семья

В Ивангороде из под земли спасли кошку, неделю просидевшую в трубе

Спасателям удалось выманить животное едой и вытащить наружу на тряпке
Петр КИБЕР
Поделиться:
Спасатели из Петербурга проехали 150 километров до Ивангорода, чтобы достать из трубы кошку. Фото: vk.com/koshkispasСпасатели из Петербурга проехали 150 километров до Ивангорода, чтобы достать из трубы кошку. Фото: vk.com/koshkispas
Изменить размер текста:

Четыре дня жители Ивангорода переживали за кошку, провалившуюся под землю в канализационную трубу. Еще 6 апреля хозяева мурки позвонили спасателям и сообщили о проблеме, но помочь несчастному животному тогда так и не смогли.

- Заявители сообщили, что два дня назад их домашняя кошка вырвалась из рук и убежала в трубу, торчащую из земли, где провалилась еще куда-то вниз. Кошку не видно, но хорошо слышно, - сообщает пресс-служба центра «Кошкиспас» в соцсетях.

Учитывая, что Ивангород - закрытый город, попасть на место ЧП спасателям не удалось. А уже 7 апреля хозяева перезвонили и сообщили, что звуков нет и кошечка, судя по всему, утонула. Однако еще через два дня другие горожане вновь побеспокоили спасателей звонком и заверили, что в трубе кто-то мяукает. Кошку было решено спасать.

10 апреля сотрудники «Кошкиспас» приехали в Ивангород и обнаружили злосчастную трубу, уходящую вглубь земли и потом резко вниз. В ней действительно сидела кошка. Спасатели взяли большую тряпку, насыпали на нее корм и скинули конец тряпки вниз. В итоге оголодавшее животное, просидевшее в воде неделю, само вылезло наружу.

Впрочем, местным властям стоит закрыть трубу решеткой, ведь кроме кошки в нее легко могут забраться дети. И тогда трагедии не избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Думская станет пешеходной, но только по выходным и праздникам
Проект цветника у Египетский ворот в Пушкине стал лучшим по мнению петербуржцев
В Колпино возобновилось строительство проблемного ЖК «Ижора парк»
Компанию, сливавшую отходы в реку Мурзинку, оштрафовали на миллион рублей
Рамси Болтон из «Игры престолов» приедет на Comic Con Saint Petersburg 2019
«Лахта Центр» подключат развязкой к Приморскому шоссе
Внимание, внимание: Юго-запад Петербурга затопило кипятком
На военно-морском салоне в Петербурге покажут 15 новинок
Петербуржцы делятся в сети фотографиями снежного апреля
В Петербурге и Ленобласти опять эвакуируют школы
На станции метро «Автово» в Петербурге нашли немого мальчика
Две женщины попали под колеса иномарки на Ржевке в Петербурге
К месту ДТП на КАД в Петербурге прилетел реанимационный вертолет