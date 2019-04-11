Компанию, сливавшую отходы в реку Мурзинку, оштрафовали на миллион рублей

СЕГОДНЯ 17:17 2019-04-11T17:17:00+03:00

Что ни день, то новый цвет. Вода в Мурзинке была какой угодно, только не чистой. Фото: СОЦСЕТИ

Из-за деятельности коммерсантов вода была красной, черной, фиолетовой и даже белой

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Более миллиона рублей заплатит петербургское предприятие «Экопром» которое было признано виновным в загрязнении реки Мурзинки. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск комитета по природопользованию о компенсации за вред природе.

- Согласно решению суда, виновник загрязнения вод Мурзинки заплатит штраф в 1 миллион 148 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.

По мнению чиновников Смольного, именно «Экопром», в ведении которого находится ливневая и бытовая канализация 36 предприятий, ответственен за сброс едких отходов в воду.

В самом «Экопроме» от вины открестились, мотивируя тем, что всякую гадость в канализацию промзоны «Обухово» сливала некая коммерческая фирма, арендующая там площади.

Но суд не учел эти доводы и встал на сторону комитета по природопользованию.

Напомним, что за последнее время Мурзинка, не без посторонней помощи, меняла цвет несколько раз. Она была красной, фиолетовой, черной и белой.

ИСТОЧНИК KP.RU