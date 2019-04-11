В Колпино возобновилось строительство проблемного ЖК «Ижора парк»

СЕГОДНЯ 18:04 2019-04-11T18:04:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Проблема обманутых дольщиков остается в центре внимания властей Петербурга. В городе ест несколько проблемных застройщиков, бросивших свои объекты. Одним из последних является ЖК «Ижора парк» в Колпино. Его сдачи уже пять лет ждут люди, купившие квартиры. Сейчас работы на стройке возобновилась.

- Заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский провел рабочее совещание на стройплощадке жилого комплекса «Ижора парк» в Колпинском районе города, - сообщает пресс-служба Смольного.

В разговоре с чиновником приняли участие как сами дольщики, так и представители строительных компаний. Старой -«Норманн-Юг», которая не смогла довести объект до готовности и новой «Спецпроект», которой и придется сдавать комплекс.

По словам подрядчика, сейчас готовность объекта составляет 90 процентов и работники уже приступили к монтажу балконного остекления и прокладке инженерных сетей.

В Смольном, в свою очередь, пообещали следить за выполнением графика работ.

ИСТОЧНИК KP.RU