В Колпино возобновилось строительство проблемного ЖК «Ижора парк»
Проблема обманутых дольщиков остается в центре внимания властей Петербурга. В городе ест несколько проблемных застройщиков, бросивших свои объекты. Одним из последних является ЖК «Ижора парк» в Колпино. Его сдачи уже пять лет ждут люди, купившие квартиры. Сейчас работы на стройке возобновилась.
- Заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский провел рабочее совещание на стройплощадке жилого комплекса «Ижора парк» в Колпинском районе города, - сообщает пресс-служба Смольного.
В разговоре с чиновником приняли участие как сами дольщики, так и представители строительных компаний. Старой -«Норманн-Юг», которая не смогла довести объект до готовности и новой «Спецпроект», которой и придется сдавать комплекс.
По словам подрядчика, сейчас готовность объекта составляет 90 процентов и работники уже приступили к монтажу балконного остекления и прокладке инженерных сетей.
В Смольном, в свою очередь, пообещали следить за выполнением графика работ.
ИСТОЧНИК KP.RU