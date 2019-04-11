2019-04-11T18:36:36+03:00
Общество

Проект цветника у Египетский ворот в Пушкине стал лучшим по мнению петербуржцев

Комитет по благоустройству подвел итоги народного голосования
Петр КИБЕР
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Цветник у Египетских ворот в Пушкине стал победителем народного голосования. Фото: Комитет по благоустройству СПбЦветник у Египетских ворот в Пушкине стал победителем народного голосования. Фото: Комитет по благоустройству СПб
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Хоть 11 апреля петербуржцы и видят за окном снег, но скоро в город на Неве все же придет лето. А это значит, что гостей и жителей Северной столицы будут радовать многочисленные цветники, украшенные по всем правилам садового искусства. Но в этом году горожане сами могли выбрать эскиз, который хотят увидеть «во плоти».

- В начале марта городские садовники представили жителям проекты цветников, посвященных Году театра. Горожане могли проголосовать за эскиз, показавшийся им наиболее интересным, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

На суд петербуржцев было представлено девять проектов, лучшим из которых стал цветник у Египетских ворот в Пушкине. На эскизе будущего садово-паркового творения изображены две театральные маски, а также кулисы, что отражает тематику Года театра, который отмечается в 2019 году.

На втором месте оказалась лира, которая расположится на пересечении проспекта Просвещения и улицы Есенина, а третьим горожане назвали цветник «Петрушка». Он украсит сквер Володарского в Колпино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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