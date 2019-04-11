Влип очкарик: на Горском шоссе застрял грузовик, сваливавший мусор на обочину
В руки сотрудников дорожной полиции попался неудачливый водитель грузовика, который в нарушение всех возможных правил хотел по-тихому свалить мусор на обочину Горского шоссе в поселке Левашово.
- Самосвал среди белого дня вываливал мусор, но в итоге застрял. За ним уже приехал экскаватор, чтобы вытащить но люди машинами перегородили дорогу до приезда полиции, - сообщают очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Местных жителей особенно обрадовало, что удалось поймать хоть одного нарушителя с поличным. Дорога, по которой многие ездят на дачи, сильно завалена мусором. Ушлые коммерсанты предлагают услуги по вывозу бытовых отходов, но не сдают его на свалку как положено - там надо платить, а сваливают по-тихому в канавы.
Учитывая, что на место все же приехали полицейские, то «влипнувшему» водителю придется ответить за свои деяния по закону.
ИСТОЧНИК KP.RU