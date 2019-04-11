Влип очкарик: на Горском шоссе застрял грузовик, сваливавший мусор на обочину

СЕГОДНЯ 19:44 2019-04-11T19:44:27+03:00

В Левашово грузовик, который незаконно сваливал мусор на обочину, застрял в грязи. Фото: vk.com/spb_today

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В руки сотрудников дорожной полиции попался неудачливый водитель грузовика, который в нарушение всех возможных правил хотел по-тихому свалить мусор на обочину Горского шоссе в поселке Левашово.

- Самосвал среди белого дня вываливал мусор, но в итоге застрял. За ним уже приехал экскаватор, чтобы вытащить но люди машинами перегородили дорогу до приезда полиции, - сообщают очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Местных жителей особенно обрадовало, что удалось поймать хоть одного нарушителя с поличным. Дорога, по которой многие ездят на дачи, сильно завалена мусором. Ушлые коммерсанты предлагают услуги по вывозу бытовых отходов, но не сдают его на свалку как положено - там надо платить, а сваливают по-тихому в канавы.

Учитывая, что на место все же приехали полицейские, то «влипнувшему» водителю придется ответить за свои деяния по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU