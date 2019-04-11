2019-04-11T20:28:37+03:00
Происшествия

Во время обрушения потолка в аквапарке «Родео Драйв» никто не пострадал

По информации МЧС, упали два квадратных метра мягких подвесных панелей
Роман ЛЯЛИНПетр КИБЕР
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В аквапарке "Родео Драйв" рухнули два квадратных метра подвесного потолка. Фото (взято для иллюстрации): КУРАКИНА ЕленаВ аквапарке "Родео Драйв" рухнули два квадратных метра подвесного потолка. Фото (взято для иллюстрации): КУРАКИНА Елена
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Серьезный вызов: в аквапарке «Родео Драйв» обрушился потолок, вечером 11 апреля поднял по тревоге все экстренные службы Петербурга. Переполошились и журналисты, бросившиеся выяснять подробности инцидента. Однако уже через пару минут стало ясно, что никто, по счастью, не пострадал, а сама ситуация не стоит выеденного яйца.

- Рухнул подвесной потолок. Упали два квадратных метра мягких панелей, ничего серьезного , - сообщала по телефону корреспонденту «Комсомолки» заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Анна Изам.

По предварительной информации, подвесной потолок обрушился в женской душевой. Были ли в это время в ней посетительницы - неизвестно.

В самом же ТРК «Родео Драйв», где расположен одноименный аквапарк, инцидента вообще не заметили.

- К нам выезжали экстренные службы. Никакого обрушения потолка не было. ЧП у нас не подтвердилось. Возможно, что в МЧС сообщил кто-то из посетителей, - сообщили корреспонденту «КП» в администрации торгово-развлекательного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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