Во время обрушения потолка в аквапарке «Родео Драйв» никто не пострадал
Серьезный вызов: в аквапарке «Родео Драйв» обрушился потолок, вечером 11 апреля поднял по тревоге все экстренные службы Петербурга. Переполошились и журналисты, бросившиеся выяснять подробности инцидента. Однако уже через пару минут стало ясно, что никто, по счастью, не пострадал, а сама ситуация не стоит выеденного яйца.
- Рухнул подвесной потолок. Упали два квадратных метра мягких панелей, ничего серьезного , - сообщала по телефону корреспонденту «Комсомолки» заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Анна Изам.
По предварительной информации, подвесной потолок обрушился в женской душевой. Были ли в это время в ней посетительницы - неизвестно.
В самом же ТРК «Родео Драйв», где расположен одноименный аквапарк, инцидента вообще не заметили.
- К нам выезжали экстренные службы. Никакого обрушения потолка не было. ЧП у нас не подтвердилось. Возможно, что в МЧС сообщил кто-то из посетителей, - сообщили корреспонденту «КП» в администрации торгово-развлекательного комплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU