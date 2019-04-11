Полежаевский парк облагородят к 2024 году

СЕГОДНЯ 20:43 2019-04-11T20:49:44+03:00

Кроме дорожек и скамеек здесь еще планируют восстановить объекты военного времени в память о защитниках Ленинграда

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Полежаевский парк - огромная, зеленая и, к сожалению запущенная территория Красносельского района. Здесь, рядом с жилыми массивами, есть месть для прогулок, отдыха и простого семейного досуга. Место есть, но нет условий. Чтобы они появились, парк надо привести в порядок. В местной администрации надеются, что это произойдет до 2024 года.

- Комитет по благоустройству включил территорию в проектирование на 2020 год. И мы этого очень ждем, потому что это очень большая площадь, он красивый, зеленый. Хотелось бы, чтобы жители могли гулять там с комфортом, - приводит слова главы Красносельского района Олега Фадеенко газета «Петербургский дневник».

Фадеенко уверен, что в проекте благоустройства парка надо предусмотреть не только скамейки, фонари и дрожки, но и отдать должное защитникам Ленинграда - во времена войны на территории парка располагалась линия обороны, сохранившиеся объекты которой воссоздадут как памятники.

Точных сроков реализации проекта пока нет, как нет, собственно, еще и самого проекта, но в районе надеются увидеть обновленный парк уже в 2023-2024 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU