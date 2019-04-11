В Петергофе из под снега забили фонтаны

СЕГОДНЯ 21:16 2019-04-11T21:16:36+03:00

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С каждым днем приближается 18 мая - день, когда в Петергофе состоится торжественное шоу открытия фонтанного сезона. В этот день тысячи гостей съедутся в Петродворец, чтобы стать участником праздника. Впрочем, фонтаны начнут работать и раньше, а первый, технический пуск состоялся сегодня, 11 апреля. И струи воды били прямо из под снега.

- В Петергофе выпал снег, но технический пуск фонтанов состоялся согласно графику! - написал в своем «Инстаграме» сотрудник музея-заповедника Максим Томчин.

Конечно, гораздо привычнее видеть знаменитые водные конструкции летом, среди зелени и бесконечного числа туристов, но ведь и подготовку к сезону проводить также надо. Чтобы не расстроить будущих гостей, команда техников ГМЗ «Петергоф» уже сейчас проверит все механизмы на работоспособность, чтобы в назначенный час оставалось лишь повернуть кран в положение «включено».

А пока фонтаны лишь готовятся к торжественному пуску и стоят под нежданным апрельским снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU