Собираемость налогов в Петербурге выросла на 15 процентов

СЕГОДНЯ 21:47 2019-04-11T21:47:02+03:00

В Смольном уверены, что это один из результатов программы по улучшению делового климата в городе

Изменить размер текста: A A

Налоги - главный источник наполняемости бюджета любого российского региона. И если в богатых ресурсами краях России деньги идут от добычи нефти или газа, то Петербург может рассчитывать только на поступления от жителей города и предприятий, расположенных на его территории.

- В собираемости налога на прибыль есть положительная динамика. Значит, наша программа по улучшению делового климата дает результаты, - заявил врио губернатора Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Также глава Петербурга отметил и рост поступлений от сбора на доходы физических лиц. Это значит, что горожане стали не только получать больше, но и то, что выплата зарплаты переходит из «серой» зоны в «белую». А это, в свою очередь, означает большую социальную защищенность, ведь больничные, пособия, отчисления на будущую пенсию идут только с официальной части зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU