2019-04-11T22:01:36+03:00
Общество

Над Ладожским озером светило северное сияние

Необычное для весны явление засняли местные жители
Петр КИБЕР
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Над Ладожским озером заметили северное сияние. Фото: Александр Парамонов/ vk.com/mono2monoНад Ладожским озером заметили северное сияние. Фото: Александр Парамонов/ vk.com/mono2mono
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Увидеть северное сияние в Петербурге или Ленинградской области сложно, но можно. Специалисты и любители - охотники за сиянием, колесят по северо-западу России в погоне за красочными фотографиями, но в объектив оно попадает немногим. Тем более не зимой, когда явление бывает частым, а весной когда эффекта северного сияния практически не случается.

- 4 апреля 2019 года. Ладожское озеро, - лаконично подписал красочные снимки фотограф и путешественник Александр Парамонов.

Но красота природы не в словах, а в ней самой. Зрелище, которое смогли заснять Александр и его друзья, действительно завораживает. Над Ладожским озером «полыхает» ярко-зеленым светом северное сияние с фиолетово-сиреневым отсветом по краям, создавая невероятную атмосферу. А яркие звезды только добавляют ощущение природного чуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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