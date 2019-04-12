В Петербурге двое налетчиков разбили витрины в салоне связи и похитили мобильные телефоны

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-12T09:54:47+03:00

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В Петербурге двое налетчиков обнесли салон сотовой связи на улице Будапештской. Неизвестные ворвались в магазин и стали крушить витрины. После этого грабители схватили мобильные телефоны и скрылись.

- В полицию Фрунзенского района поступило заявление о том, что на Будапештской улице, двое неизвестных вошли в салон сотовой связи и в присутствии директора магазина разбили витрины, после чего совершили хищение четырех мобильных телефонов, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас полиция уже ведет поиск преступников. Силовики возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".

ИСТОЧНИК KP.RU