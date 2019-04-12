Двое грабителей в Петербурге напали на 74-летнюю пенсионерку из-за телефона
Преступники ради мобильника ворвались в квартиру бабушки
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В Петербурге двое налетчиков решили совершить "ограбление века". Неизвестные выбрали в качестве жертвы 74-летнюю пенсионерку. Когда старушка была дома, мужчины ворвались к ней в квартиру и похитили ... мобильный телефон.
- В полицию Приморского района поступило заявление от 74-летней женщины, что в этот же день двое неизвестных вошли в ее квартиру, применив физическую силу, похитили мобильный телефон и скрылись с места происшествия, - сообщаются в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сейчас полиция ищет горе-налетчиков. Силовики возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU