В Петербургском отеле нашли труп французского туриста

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-12T11:03:23+03:00

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Неожиданно в Петербурге умер иностранный турист. Труп пожилого жителя Франции, который приехал увидеть Северную столицу, обнаружили утром в четверг, 11 апреля. Увы, эта туристическая поездка стала для него последней в жизни. Тело иностранца осмотрели врачи и отправили его в морг для установления причин смерти.

- В гостинице Петербурге нашли мертвого француза. Труп 87-летнего иностранца был обнаружен рано утром в его номере в дорогом бутик-отеле «Росси» на площади Ломоносова, дом 4, во всемирно известном архитектурном ансамбле улицы зодчего Росси, - сообщает «Оперативное прикрытие».

При первом осмотре тела медики не обнаружили никаких внешних признаков насильственной смерти. Вероятнее всего, турист скончался по естественным причинам, тем более беря во внимание его возраст – 87 лет. Точный ответ о причинах даст только экспертиза и вскрытие. О произошедшем уже уведомлено консульство Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU