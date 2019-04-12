Петербурженка "сдавала" свою малолетнюю дочь мужчинам для утех

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-12T12:31:26+03:00

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В Петербурге местный житель обратился в полицию с ужасающим заявлением. По его словам, его бывшая супруга отдала неизвестным людям их несовершеннолетнюю дочь. Следственный комитет Северной столицы в связи с этим заявлением в пятницу, 12 апреля, уже начала проверку информации.

- Следственными органами проводится доследственная проверка по факту обращения местного жителя. В четверг, 11 апреля, мужчина заявил в полиции, о том, что якобы его бывшая супруга отдала неизвестным людям их несовершеннолетнюю дочь за денежное вознаграждение, - сообщила пресс-служба следственного комитета.

На данный момент правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пока что следственный комитет еще не возбудил уголовное дело, однако если факт заявление подтвердится, то следователи начнут серьезное разбирательства дела. В случае, если все окажется правдой, матери девочки грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU