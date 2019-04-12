Заболевших кишечной инфекцией в детсаду в Петербурге стало больше

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-12T11:48:52+03:00

У 10 детей уже нашли сальмонеллез, а всего заразились 35 человек

Изменить размер текста: A A

В детском саду №53 Красногвардейского района специалисты Роспотребнадзора продолжают расследование. Известно, что заболевших к 11 апреля стало больше. Зарегистрировано уже 35 случаев кишечной инфекции. Среди них 31 ребенок и 4 взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Напомним, что со вторника, 9 апреля, в детском саду проводят проверку специалисты. А всех воспитанников учреждения отправили по домам: детсад закрыли на карантин. С болезнью в начале недели слег сразу 21 ребенок, а 9 их них попали в больницу. Сейчас госпитализировано уже 12 человек.

У всех детей из детского сада уже взяли необходимые анализы. Кроме того, медики проверили и всех сотрудников, в том числе работников пищеблока. А также взяли пробы питания.

- У 10 детей и 3-х взрослых установлен диагноз «сальмонеллез», - отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Выводы о причинах инфекции делать пока рано, а специалисты продолжают выяснять, как именно заразились дети. Дошкольное учреждение по-прежнему закрыто.

- Медицинские работники продолжат по квартирный обход с целью осмотра и медицинского наблюдения. Деятельность детского сада приостановлена. В детском саду проведены генеральная уборка и дезинфекция всех помещений, - добавили в Роспотребнадзоре по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU