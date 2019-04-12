Настойчивый таксист отвез петербурженку домой и попытался ее изнасиловать

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-12T11:59:37+03:00

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В Петербурге молодая девушка чуть было не стала жертвой настойчивого водителя. Мужчина сначала оказал девушке услугу – подвез ее домой, а после решил воспользоваться женским телом и попытался изнасиловать ее. Однако петербурженка смогла оказать активное сопротивление попутчику.

- В полицию Красногвардейского района обратилась 21-летняя девушка. Она рассказала, что поздно ночью поймала на дороге машину, чтобы добраться до дома на проспекте Передовиков, - сообщает «Оперативное прикрытие».

Около четырех часов ночи петербурженка оказалась около своего дома. Вышла из автомобиля и направилась в свою квартиру. Но водитель последовал за ней. Он вломился в жилье девушке через еще незапертую дверь и попытался схватить свою жертву. Девушка поняла, что мужчина хочет ее изнасиловать. Однако, не растерявшись, петербурженка смогла оказать активное сопротивление водителю. После этого мужчина скрылся с места.

Сейчас проверкой данного инцидента занимаются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU