Петербурженка, попавшая под автобус, получит полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-12T14:43:27+03:00

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В Петербурге местная жительница получит от транспортной компании более полумиллиона рублей за то, что на нее наехал автобус. Петродворцовый районный суд 12 апреля принял решение о том, что ООО «Питеравто» выплатит пострадавшей гражданке компенсацию морального вреда.

- Инцидент произошел на улице Анисимова в городе Колпино Петербурга. Автобус наехал на женщину, когда та выходила из автобуса. Получилось так, что гражданка упала из-за того, что транспорт начал двигаться еще до того, пока она не спустилась на дорогу, - сообщили в прокуратуре.

В результате петербурженка получила тяжелые травмы. В результате прокурор принял решение о том, что транспортная компания обязана возместить ущерб женщине, так как вред был причинен работником при исполнении своих обязательств.

Суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей женщины в размене 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU