Помощник прокурора метро Петербурга арестован по подозрению в взятке

СЕГОДНЯ 13:28 2019-04-12T14:41:47+03:00

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В Петербурге арестован сотрудник прокуратуры метрополитена. Помощник прокурора обвиняется в получении взятки. Его арестовали прямо во время передачи денег 10 апреля. А уже сегодня, 12 апреля, суд отправил его под стражу.

- Помощник прокурора Петербургского метро Григорий Боровко с 1 по 10 апреля 2019 года потребовал от одного предпринимателя денег – 300 тысяч рублей. За это бы сотрудник закрывал глаза на его деятельность, а именно, не проводил бы проверки торговых точек на территории подземки, - сообщил свою версию следственный комитет Северной столицы.

Первую часть взятки сотрудник прокуратуры получил через перевод третьему лицу, а также несколько купюр лично. Всего 100 тысяч рублей. Попался он уже 10 апреля, когда пришел получить вторую часть денег. Встреча была назначена у метро «Проспект Большевиков».

Решение о заключении Боровко под стражу принял Куйбышевский районный суд. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU