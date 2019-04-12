«100 рублей – это не страшно»: В Петербурге планируют ввести туристический сбор
Во время встречи президент России Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Петербурга Александра Беглова о введении в Северной столице туристического сбора. Разумеется, эта новость вызвала дискуссию в обществе. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал данную инициативу, отметив, что турсбор является нормальной мировой практикой и сто рублей - это не страшно высокая плата.
- Поскольку у всех других городов многих стран мира такой туристский сбор существует, то ничего страшного в этом нет, - приводит слова Пиотровского газета «Петербургский дневник».
Однако Пиотровский высказал мнение, что проблема может встать из-за разделения туристов на иностранных и русских. То есть есть гости, например, из Белоруссии и стран Таможенного союза. Директор Эрмитажа утверждает, что суматоха начнется, когда будет сказано с них не брать сбор, а с остальных брать. Но идея, подчеркнул он, все же хорошая.
Тем не менее, считает директор Эрмитажа, городу важно думать о том, как привлечь людей. Основная проблема того, что в Петербурге маленький туристический поток в том, что в городе «совершенно не развита туристическая инфраструктура».
Планируется, что вырученные деньги от сбора пойдут на реконструкцию и ремонт зданий центральной части города, которые входят в историческое наследие. Размер сбора составит сто рублей в сутки. Взимать деньги с туристов будут гостиницы.
ИСТОЧНИК KP.RU