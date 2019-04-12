Военная авиация примет участие в параде Победы в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-12T14:30:58+03:00

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В День Победы, 9 мая, торжества будут проходить не только на земле, но и в воздухе. Авиация Западного военного округа (ЗВО) примет участие в торжественном параде, посвященному окончанию Великой отечественной войны, который пройдет в Санкт-Петербурге.

- В военном параде примут участие более 30 единиц авиационной техники, - сообщает пресс-служба ЗВО.

Жители Петербурга и гости Северной столицы смогут увидеть в небе над городом военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24МР, истребители Су-30СМ, Су-34, Су-35, а также перехватчики МиГ-31.

Кроме этого над Дворцовой площадью пройдут воздушным строем боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-24 и Ми-35, а также транспортный гигант Ми-26 и многоцелевые машины Ми-8.

Экипажи уже начали тренировки на своих аэродромах, где обычно базируются.

ИСТОЧНИК KP.RU