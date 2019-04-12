2019-04-12T14:49:12+03:00
Спорт

Семак о предстоящей игре с «Анжи»: Недооценки соперника не будет

Главный тренер «Зенита» уверен, что должны сделать все, чтобы победить у себя дома
Петр КИБЕР
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Сергей Семак уверен, что недооценки соперника во встрече с "Анжи" не будет.Сергей Семак уверен, что недооценки соперника во встрече с "Анжи" не будет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В воскресенье, 14 апреля, петербургский «Зенит»на своем поле примет махачкалинский «Анжи». Несмотря на то, что гости находятся в нижней части таблицы, игра не обещает быть простой. Футболистам из Дагестана очень нужны очки и они будут биться за них. Но и хозяева будут биться за свое имя. Шапкозакидательских настроений быть не должно.

- Я не переживаю по поводу недооценки — ее не будет. Понимаем, что соперник, футболисты «Анжи», будут выкладываться на сто процентов, умирать на поле ради победы. Для нас результат еще более важен. Должны сделать все, чтобы выиграть дома, - приводит слова Сергея Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

При этом наставник петербуржцев понимает, что гости, скорее всего, будут играть от обороны. И чтобы победить, «Зениту» надо забивать. А с этим пока не все в порядке. Так Артем Дзюба не может положить мяч в ворота уже больше десяти игр. Остается надеяться на Азмуна и Дриусси. Но приберегать футболистов до встречи с «Краснодаром» которая обещает быть более напряженной и состоится 20 апреля, никто не будет.

- Для нас самая важная игра — следующая, - заявил Сергей Семак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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