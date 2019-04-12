2019-04-12T17:44:02+03:00
Общество

Средний счет за «коммуналку» в Петербурге упал на 8 процентов

Связано это с потеплением в марте
Лилия КОЗЛОВА
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Средний счет за ЖКХ в Петербурге снизился на 8%Средний счет за ЖКХ в Петербурге снизился на 8%Фото: Артем КИЛЬКИН
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Комитет управления, инспекции и службы в пятницу, 12 апреля, провел анализ квитанций за жилищно-коммунальные услуги за апрель 2019 года. Оказалось, что по сравнению с предыдущем месяцем, мартом, в общей сложности начисление платы снизилось. Средний счет по ЖКХ в апреле составил 4 570 рублей.

- В целом, плата за апрель на восемь процентов меньше, чем за март текущего года. Это связано с погодой, - сообщил жилищный комитете Петербурга.

Отмечается, что снижение оплаты за ЖКХ напрямую связано с тем, что в Петербурге повысилась температура в марте 2019 года. Средняя температура в этом месяце составила 0,3 градуса ниже нуля. При этом в феврале текущего года в среднем температура за окном составила минус 3,1 градуса.

В этом году в Петербурге явно наступила весна раньше. Ведь, в прошлом году начисленная плата за жилищно-коммунальные услуги за апрель 2018 года снизились по сравнению с мартом 2018 года всего на один процент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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