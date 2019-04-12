В Петербурге 158 министров со всего света будут катать на ретро-трамвае

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-12T15:41:45+03:00

В Петербурге иностранных министров будут катать на ретро-трамвае. Фото: Александр ГЛУЗ

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Власти Петербурга начали подготовку к масштабному мероприятию, которое состоится в Северной столице осенью нынешнего года. В сентябре к город на Неве съедутся более 150 министров со всего света, чтобы принять участие в Генеральной Ассамблее Всемирной туристской организации ЮНВТО.

- Это самое крупное в мире мероприятие в области туризма. Профессионалы сравнивают проведение сессии ЮНВТО в Санкт-Петербурге с прошедшим в 2018 году чемпионатом мира по футболу, - сообщает пресс-служба правительства города.

И сегодня, 12 апреля, в Смольном состоялось совещание. посвященное организации столь масштабного мероприятия. Чиновникам надо продумать сотню факторов, таких как: питание участников форума, культурная программа, транспорт, проживание, обеспечение безопасности и многое другое.

Для того, чтобы у гостей со всего мира сложилось благоприятное впечатление о Петербурге, город постарается не ударить в грязь лицом и принять гостей на высшем уровне.

А для ярких впечатлений министров прокатят на ретро-трамвае и накормят блюдами «петербургской кухни».

ИСТОЧНИК KP.RU