2019-04-12T15:41:45+03:00
Общество

В Петербурге 158 министров со всего света будут катать на ретро-трамвае

Осенью в городе состоится 23-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ЮНВТО
Петр КИБЕР
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В Петербурге иностранных министров будут катать на ретро-трамвае.В Петербурге иностранных министров будут катать на ретро-трамвае.Фото: Александр ГЛУЗ
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Власти Петербурга начали подготовку к масштабному мероприятию, которое состоится в Северной столице осенью нынешнего года. В сентябре к город на Неве съедутся более 150 министров со всего света, чтобы принять участие в Генеральной Ассамблее Всемирной туристской организации ЮНВТО.

- Это самое крупное в мире мероприятие в области туризма. Профессионалы сравнивают проведение сессии ЮНВТО в Санкт-Петербурге с прошедшим в 2018 году чемпионатом мира по футболу, - сообщает пресс-служба правительства города.

И сегодня, 12 апреля, в Смольном состоялось совещание. посвященное организации столь масштабного мероприятия. Чиновникам надо продумать сотню факторов, таких как: питание участников форума, культурная программа, транспорт, проживание, обеспечение безопасности и многое другое.

Для того, чтобы у гостей со всего мира сложилось благоприятное впечатление о Петербурге, город постарается не ударить в грязь лицом и принять гостей на высшем уровне.

А для ярких впечатлений министров прокатят на ретро-трамвае и накормят блюдами «петербургской кухни».

ИСТОЧНИК KP.RU

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