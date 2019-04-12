На КАД в районе петербургской дамбы ограничат движение

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-12T15:49:50+03:00

На две недели под дамбой на КАД ограничат движение Фото: Александр ГЛУЗ

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С начала следующей недели на КАД в Петербурге появятся новые ограничения по движению транспорта. Как стало известно в пятницу, 12 апреля, в течение одиннадцати дней в тоннеле дамбы будут проводиться плановые технологические работы по обслуживанию оборудования. Закроют две полосы.

- С 15 по 19 апреля 2019 года будет закрыто внутренне кольцо в транспортном отсеке Невской стороны. С 22 по 26 апреля также будут действовать ограничение транспорта на внешнем кольце транспортного отсека Финской стороны, - сообщила пресс-служба комплекса защитных сооружений.

Кроме того, периодически будет полностью останавливаться движение перед въездом в тоннель для того, чтобы ввести или вывести подъемную технику. Как правило, это не будет превышать 7-10 минут задержки.

В связи с ограничениями дирекция дамбы приносит извинения автомобилистам за неудобства и просит внимательно следить за информацией на табло и соблюдать скоростной режим в тоннеле.

ИСТОЧНИК KP.RU