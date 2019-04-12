2019-04-12T16:12:47+03:00
Происшествия

В Гатчине полиция прикрыла подпольное казино, которым управляли две женщины

Теперь дамам грозит статья за организацию незаконных азартных игр
Петр КИБЕР
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Таких игровых автоматов уже не встретишь, сейчас их заменяют компьютеры с программой-симулятором. Фото: МАСЛОВ КонстантинТаких игровых автоматов уже не встретишь, сейчас их заменяют компьютеры с программой-симулятором. Фото: МАСЛОВ Константин
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Две «бизнес-леди» 34 и 40 лет от роду попали в руки сотрудников полиции, которые пришли закрывать подпольное казино, работавшее в Гатчине. Зал игровых автоматов дамы организовали в нежилом помещении на проспекте 25-го Октября.

- В результате обыска обнаружены 42 персональных компьютера с предустановленным в них программным обеспечением в виде слот-игр, -сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Довольно быстро оперативники установили и организаторов сомнительного бизнеса. Ими оказались две местные жительницы. Обеих задержали и допросили. Одну из женщин до решения о мере пресечения оставили под стражей, а другую «бизнес-вумен» пока отправили под подписку о невыезде домой, где она будет ждать суда.

По статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» им грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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