В Гатчине полиция прикрыла подпольное казино, которым управляли две женщины
Две «бизнес-леди» 34 и 40 лет от роду попали в руки сотрудников полиции, которые пришли закрывать подпольное казино, работавшее в Гатчине. Зал игровых автоматов дамы организовали в нежилом помещении на проспекте 25-го Октября.
- В результате обыска обнаружены 42 персональных компьютера с предустановленным в них программным обеспечением в виде слот-игр, -сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Довольно быстро оперативники установили и организаторов сомнительного бизнеса. Ими оказались две местные жительницы. Обеих задержали и допросили. Одну из женщин до решения о мере пресечения оставили под стражей, а другую «бизнес-вумен» пока отправили под подписку о невыезде домой, где она будет ждать суда.
По статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» им грозит до четырех лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU