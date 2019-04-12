СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-12T16:46:45+03:00

Шутки шутками, а подбитый столб может упасть на прохожих. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Петербургские коммунальщики опровергли постулат, что все можно отремонтировать синей изолентой и нашли средство посильнее

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Если что-то нельзя починить при помощи синей изоленты, значит или мало изоленты или вещь безнадежно сломана. Но в Петербурге опровергли эту истину и нашли средство посильнее. На улице Маршала Тухачевского падающий бетонный столб «починили» сигнальной лентой.

- Что чинит лучше, чем синяя изолента? -Красно-белая лента, - иронизируют местные жители, опубликовавшие фотографии в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сломанный железобетонный столб, который стоит возле дома номер 41 на улице Маршала Тухачевского, судя по всему протаранила машина. Но, в любом случае, аварийную конструкцию, которая, фактически, висит на проводах, пока не заменили.

Сигнальная лента, по-видимому, должна предупреждать горожан об опасности, однако вряд ли это поможет, если столб решит упасть. Впрочем, кроме возмущений по поводу способа «ремонта», петербуржцы не упустили возможности поюморить.

- Столбик, не болей. Надо было подорожник приложить. А если бы синей изолентой, то еще сто лет простоял бы, - написали ироничные пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU