На улице Маршала Тухачевского падающий бетонный столб «починили» сигнальной лентой
Если что-то нельзя починить при помощи синей изоленты, значит или мало изоленты или вещь безнадежно сломана. Но в Петербурге опровергли эту истину и нашли средство посильнее. На улице Маршала Тухачевского падающий бетонный столб «починили» сигнальной лентой.
- Что чинит лучше, чем синяя изолента? -Красно-белая лента, - иронизируют местные жители, опубликовавшие фотографии в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Сломанный железобетонный столб, который стоит возле дома номер 41 на улице Маршала Тухачевского, судя по всему протаранила машина. Но, в любом случае, аварийную конструкцию, которая, фактически, висит на проводах, пока не заменили.
Сигнальная лента, по-видимому, должна предупреждать горожан об опасности, однако вряд ли это поможет, если столб решит упасть. Впрочем, кроме возмущений по поводу способа «ремонта», петербуржцы не упустили возможности поюморить.
- Столбик, не болей. Надо было подорожник приложить. А если бы синей изолентой, то еще сто лет простоял бы, - написали ироничные пользователи соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU