Прокуратура наказала детский сад за промокшего насквозь ребенка

СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-12T17:05:47+03:00

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Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку в детском саду номер 96, где промокшего насквозь после прогулки ребенка не стали переодевать в сухое. Теперь сотрудникам дошкольного учреждения придется ответить за свой проступок.

- Проверка выявила нарушения в действиях воспитателя, которая не обеспечила исполнение требований закона о защите жизни и здоровья воспитанника, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в январе 2019 года после вечерней прогулки воспитанник детского сада вернулся в группу промокший до нитки. Неизвестно. где лазал малыш и как за ним смотрели нянечка с воспитателем, но на ребенке мокрым оказалось даже нижнее белье.

И никакого конфликта бы не произошло, если бы ребенка переодели или высушили одежду. Но сотрудники детсада оставили все как есть и малыш остался ждать родителей в мокром виде. А когда те пришли и возмутились ситуацией, им еще и нахамили.

Теперь прокуратура требует привлечь виновных к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU