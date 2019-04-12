2019-04-12T19:31:47+03:00
Общество

Гостиницы Петербурга проверили на «звездность»

Все 1415 официально существующих отелей и хостелов прошли квалификацию
Петр КИБЕР
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Теперь номера в гостиницах Петербурга можно бронировать с уверенностью. "Звездность" отелей подтверждена квалификацией.Теперь номера в гостиницах Петербурга можно бронировать с уверенностью. "Звездность" отелей подтверждена квалификацией.Фото: Павел КЛОКОВ
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Наверняка каждый турист хоть раз выбирал гостиницу. И ориентировался он при том на количество звезд, которые имеет отель. Эта система работает давно и успешно. Петербург - не исключение. Все 1415 гостиниц города прошли квалификацию на классность.

- В Северной столице 26 пятизвездочных гостиниц ,109 гостиниц категории 4 звезды, 327 объектов категории 3 звезды, 98 гостиниц имеют 2 звезды, и 22 гостиницы категории 1 звезда. Еще 833 объекта квалифицированы как хостелы, мини-отели, апартотели и другие средства размещения, -сообщает пресс-служба правительства города.

Сама квалификация нужна для того, чтобы гарантировать гостю соответствие заявленных и реальных звезд.

Надо сказать, что квалификация касается всех гостиниц. в которых 50 номеров и больше. Это стало необходимым после принятия изменений в федеральный закон об основах туристской деятельности. Все отели, которые не будут к 1 июля 2019 года иметь пройденной проверки, не смогут работать по профилю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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