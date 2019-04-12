В Эрмитаже отреставрировали старинные астрономические часы

СЕГОДНЯ 19:58 2019-04-12T20:32:18+03:00

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22 года назад началось сотрудничество Государственного Эрмитажа и Samsung Electronics. За это время при поддержке корейской компании удалось сделать многое: не только обновить оборудование музея, дабы его оснащенность соответствовала современным требованиям, но и привести в порядок ценнейшие экспонаты.

- При поддержке Samsung были отреставрированы астрономические часы, изготовленные немецкими мастерами Георгом Роллем и Иоганном Рейнгольдом в 1584 году. Историки называют эти часы одним из самых сложных устройств конца XVIвека, - пресс-служба корейской компании.

И сегодня, 12 апреля, было объявлено о новых совместных планах Эрмитажа и Samsung. Так, новым шедевром, который будет отреставрирован при поддержке Samsung, станет бюро с музыкальным механизмом работы Давида Рентгена и Петера Кинцинга (Германия, 1786 год). Бюро относится к разряду шедевров мебельного ремесла. Музыкальный автомат, встроенный в бюро, воспроизводит мелодии на карийоне из 10 колокольчиков.

- Samsung Electronics более 20 лет тесно сотрудничает с Эрмитажем. И это не только техническая поддержка, это целая история, которая сама по себе является вкладом в культуру, и мы, хранители истории, получаем поддержку от создателей технологий», - отметил генеральный директор Эрмитажа Пиотровский.

ИСТОЧНИК KP.RU