Смольный будет контролировать качество услуг для туристов

СЕГОДНЯ 21:11 2019-04-12T21:11:38+03:00

Для этого в Петербурге создадут специальную систему оценки качества сервиса

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Туризм - одна из важнейших отраслей экономики Санкт-Петербурга. А от качества сервиса, который предлагают путешественникам в городе, зависит и их количество. Понимая, что на каждом туристе Северная столица зарабатывает очень прилично, власти решили жестче контролировать туристский сервис.

- По поручению вице-губернатора Олега Маркова ведется работа по созданию механизма для контроля качества услуг, которые оказывают Петербурга гиды-экскурсоводы, отели, туроператоры, предприятия в сфере питания и транспорта, - сообщает пресс-служба правительства города.

В Смольном надеются, что бизнесмены сами будут проходить добровольную сертификацию, чтобы получить дополнительные преимущества над конкурентами, а также стать претендентом на премию «Марка качества Visit Petersburg», наличие которой станет гарантом качества услуг.

- Приезжая в Петербург гости должны быть уверены: их отдых организуют на достойном уровне ответственные предприятия, - заявил Олег Марков.

ИСТОЧНИК KP.RU