Мы ждем встречу со сказкой: Киркоров показал своим детям Мариинский театр

12 Апр 21:54 2019-04-12T21:54:28+03:00

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Лишь накануне король российской поп-сцены прибыл в Петербург, где у него 13 и 14 апреля состоятся два концерта, а уже сегодня, в пятницу, его могли заметить потетители Мариинского театра, куда артист пришел, чтобы посмотреть «Золотого петушка». И не один, а с детьми - дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином. Тем, как семья проводит досуг, Киркоров поделился в соцсетях.

- Итак, мы в Мариинке, на «Золотом петушке». У нас выходной. Чудо, сказка! Мы ждем встречу со сказкой! - рассказал сам артист на видео. опубликованном в его «Инстаграме».

Дочь и сын Киркорова в это время веселились и дурачились, прикладывая к глазам отца театральный бинокль. Разумеется, визит звезды шоу-бизнеса не мог остаться без внимания посетителей театра.

- Папа, папа, смотри, нас снимают, - кричала Киркорову Алла-Виктория, показывая на людей в соседних креслах, фотографировавших счастливое семейство на смартфоны.

-Папу снимают, папа звезда, - не без иронии ответил дочке сам Филипп.

Но если сегодня у Киркоровых день отдыха, то завтра и послезавтра королю сцены придется хорошо поработать - у него два сольных шоу «Цвет настроения» в одном из концертных залов Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU