2019-04-12T22:06:14+03:00
Общество

Ради школьников на Васильевском острове снесли старый автосервис

Площади от постройки освободили сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга
Петр КИБЕР
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Старое здание автосервиса больше не будет мешать детсадовцам. Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб.Старое здание автосервиса больше не будет мешать детсадовцам. Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб.
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На проспекте КИМа, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга подл снос пошли постройки, в которых располагался автосервис. Ранее располагался, так как последнее время помещение стояло заброшенным. А помешало оно школе, которой передали в управление соседнее здание.

- В Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга поступило обращение директора общеобразовательной школы о том, что учреждению в оперативное управление передано двухэтажное здание по адресу: проспект КИМа, дом 9, корпус 2, но для выполнения ремонта здания необходимо также закрепление за школой земельного участка, - сообщает пресс-служба комитета.

Когда сотрудники ККИ приехали на место, оказалось, что территория - это 180 квадратных метров асфальтовой площадки, которая частично огорожена забором. Вдобавок на ней стояла постройка, которую ранее использовали как автомастерскую.

Учитывая, что хозяев найти не удалось, автосервис пустили под снос. Теперь школа сможет спокойно провести ремонт двухэтажного здания, в котором позднее откроется детсад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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