2019-04-13T09:40:26+03:00
Происшествия

В Петербурге запрещенное сухое молоко из Беларуси разбавляли крахмалом и выдавали за российское

Склад с подозрительной продукцией обнаружили сотрудники Россельхознадзора
Петр КИБЕР
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Запрещенное белорусское сухое молоко в Петербурге разбавляли крахмалом и смесью для кормления свиней и выдавали за российское. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора.Запрещенное белорусское сухое молоко в Петербурге разбавляли крахмалом и смесью для кормления свиней и выдавали за российское. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора.
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Крайне прибыльный бизнес организовали себе ловкие коммерсанты из Петербурга. Они ввозили в Россию запрещенное сухое молоко из Беларуси, разбавляли его добавками на основе крахмала и перепродавали как российский продукт. «Прикрыли лавочку» инспектора Россельхознадзора.

- Установить нарушителей удалось благодаря слежению за транспортом, перевозившим крупные партии сухого молока производства Слуцкого сыродельного комбината, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

По документами груз должен был идти через Россию в Киргизию - транзит продукции данного комбината разрешен, а поставки в страну - нет. Но на деле сухое молоко выгружали на территории одной из промзон Петербурга.

Уже там инспектора нашли более 100 тонн сухого молока, а также мешки с мальтодекстрином (производное крахмала) и даже заменителем цельного молока для кормления телят и поросят (концентрат СЖК). По всей вероятности, дельцы все смешивали вместе, чтобы получить более дешевый продукт, который потом выдавался за сухое молоко, произведенное в Вологде. Расследование еще продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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