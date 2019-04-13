В Петербурге запрещенное сухое молоко из Беларуси разбавляли крахмалом и выдавали за российское
Крайне прибыльный бизнес организовали себе ловкие коммерсанты из Петербурга. Они ввозили в Россию запрещенное сухое молоко из Беларуси, разбавляли его добавками на основе крахмала и перепродавали как российский продукт. «Прикрыли лавочку» инспектора Россельхознадзора.
- Установить нарушителей удалось благодаря слежению за транспортом, перевозившим крупные партии сухого молока производства Слуцкого сыродельного комбината, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
По документами груз должен был идти через Россию в Киргизию - транзит продукции данного комбината разрешен, а поставки в страну - нет. Но на деле сухое молоко выгружали на территории одной из промзон Петербурга.
Уже там инспектора нашли более 100 тонн сухого молока, а также мешки с мальтодекстрином (производное крахмала) и даже заменителем цельного молока для кормления телят и поросят (концентрат СЖК). По всей вероятности, дельцы все смешивали вместе, чтобы получить более дешевый продукт, который потом выдавался за сухое молоко, произведенное в Вологде. Расследование еще продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU