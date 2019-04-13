Гусев и Гавриков покинули СКА после вылета из Кубка Гагарина и отправились играть в НХЛ
Для петербургского СКА хоккейный сезон закончен. В полуфинале Кубка Гагарина армейцы не смогли пройти столичный ЦСКА и теперь думают о следующем сезоне. Но не все игроки ушли в отпуск. Так нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков отправились за океан - покорять НХЛ.
- Гусев на время плей-офф НХЛ присоединится к клубу НХЛ «Вегас Голден Найтс», а Гавриков – к «Коламбус Блю Джекетс». Права на игроков в КХЛ будут закреплены за петербургским клубом, - сообщает пресс-служба СКА.
При этом с обоими игроками была достигнута договоренность, что если их клубы вылетают из розыгрыша Кубка Стенли, то хоккеисты приедут в состав сборной России на чемпионат мира, который начнется 10 мая.
До этого времени и Гусев и Гавриков успеют сыграть как минимум в одном круге плей-офф НЛХ. Первый раунд Кубка Стэнли завершается 24 апреля, второй – 7-8 мая.
Где будут хоккеисты играть в следующем сезоне - пока точно не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU