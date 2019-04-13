Пополнение в прайде: «Зенит» показал новую татуировку Ригони - льва во всю спину
Не секрет, что многие современные спортсмены имеют татуировки. А если взять футболистов для примера, то окажется, что увлечение повальное. Впрочем, в клубах такое самовыражение часто используют для пиара. Так, «Зенит» опубликовал фото новой татуировки Эмилиано Ригони.
- Пополнение в прайде! -гласит лаконичная запись под картинкой, опубликованной в клубном «Твиттере».
Слово прайд, что означает львиную стаю, использовано не случайно. Кроме того, что лев - символ «Зенита», рисунок, который занимает практически всю поверхность спины аргентинского полузащитника, изображает этого хищника.
Кто оплачивал удовольствие, клуб или сам футболист, осталось неизвестным.
Напомним, что завтра, 14 апреля, в домашнем матче «Зенит» примет махачкалинский «Анжи». И в этой игре петербуржцам нужна только победа. Участие Ригони в игре пока что под вопросом.
ИСТОЧНИК KP.RU