Пополнение в прайде: «Зенит» показал новую татуировку Ригони - льва во всю спину

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-13T12:51:43+03:00

Поможет Ригони лев в игре за "зенит" или нет - узнаем в ближайшее время. Фото: twitter.com/zenit_spb

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Не секрет, что многие современные спортсмены имеют татуировки. А если взять футболистов для примера, то окажется, что увлечение повальное. Впрочем, в клубах такое самовыражение часто используют для пиара. Так, «Зенит» опубликовал фото новой татуировки Эмилиано Ригони.

- Пополнение в прайде! -гласит лаконичная запись под картинкой, опубликованной в клубном «Твиттере».

Слово прайд, что означает львиную стаю, использовано не случайно. Кроме того, что лев - символ «Зенита», рисунок, который занимает практически всю поверхность спины аргентинского полузащитника, изображает этого хищника.

Кто оплачивал удовольствие, клуб или сам футболист, осталось неизвестным.

Напомним, что завтра, 14 апреля, в домашнем матче «Зенит» примет махачкалинский «Анжи». И в этой игре петербуржцам нужна только победа. Участие Ригони в игре пока что под вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU