2019-04-13T14:23:59+03:00
Общество

Сегодня в Петербурге пишут Тотальный диктант

Акция, посвященная грамотности и любви к русскому языку, 13 апреля проходит по всей России и за рубежом
Петр КИБЕР
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13 апреля в Петербурге пишут Тотальный диктант.13 апреля в Петербурге пишут Тотальный диктант.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Больше 13 тысяч петербуржцев сегодня проверят себя на грамотность. в Северной столице, как и по всей России, а также в некоторых зарубежных городах, пройдет акция Тотальный диктант 2019. Она направлена на развитие интереса и поддержание любви к русскому языку.

- Впервые в Санкт-Петербурге Тотальный диктант-2019 напишут более чем в ста локациях, - рассказали координаторы акции. - В 2018-м их было чуть меньше 90. А в 2012 году начиналось все вообще с одной аудитории.

В этот раз к диктанту решили присоединиться в театре «На Литейном», здесь текст прочтет артист Сергей Заморев. В Государственном музее истории религии диктовать будет радиоведущая Татьяна Троянская., а в пространстве Охта LAB - актер Артур Смольянинов.

Более 500 человек напишут диктант в СПбГУ под диктовку филолога Андрея Аствацатурова, а в РГПУ имени Герцена ждут музыканта Светлану Сурганову.

Впервые Тотальный диктант пройдет и в аэропорту Пулково. Здесь, на третьем организуют пространство для желающих проверить себя на грамотность.

Начало акции в 14:00 по местному времени.

Автор текста - писатель Павел Басинский прочитает в Таллинне, который и стал столицей Тотального диктанта в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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