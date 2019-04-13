Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота

СЕГОДНЯ 14:45 2019-04-13T16:42:32+03:00

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Гол, забитый с дальней дистанции, это всегда красиво. Правда, желательно, чтобы это был мяч в ворота противника. Иначе радость будет немного подпорчена. Впрочем, изящность исполнения и в этом случае никуда не денется. Так это получилось у полузащитника «Зенита» Максима Левина.

- Гол с 30 метров! Но в свои ворота, - подписано видео красивого, но обидного момента, опубликованного в «Твиттере» сине-бело-голубых.

Футболист Зенита-2 забил гол в свои ворота с 30 метров.. Эпизод произошел в матче с дублем "Анжи". Видео: twitter.com/zenit_spb

Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод. Впрочем, есть в пропущенном мяче и вина вратаря. Левин, конечно, отдавал назад сильновато, но голкиперу помешало слепящее в глаза солнце и он пропустил «гол за шиворот».

Но неудача, постигшая «Зенит» в самом начале игры не помешала петербуржцам одолеть соперника. Итоговый счет встречи на малом поле стадиона «Петровский» - 4:1 в пользу сине-бело-голубых.

ИСТОЧНИК KP.RU