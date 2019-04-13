2019-04-13T15:26:43+03:00
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на чемпионате мира в Японии

Петербурженка показала лучший результат в сезоне и помогла сборной России завоевать бронзу на командном первенстве в японской Фукуоке
Петр КИБЕР
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Елизавета Туктамышева выиграл произвольную программу на командном первенстве мира в Фукуоке.Елизавета Туктамышева выиграл произвольную программу на командном первенстве мира в Фукуоке.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева, не попавшая на индивидуальный чемпионат мира, прошедший в Японской Сайтаме в марте нынешнего года, все же выступила на мировом первенстве в Японии. Но только на командном и в Фукуоке. Зато здесь Лиза показала лучший результат в сезоне и вместе со сборной завоевала бронзовую медаль.

- Ученица Алексея Мишина исполнила великолепный тройной аксель, а также усложнила свой каскад, прыгнув связку тройной лутц - тройной тулуп, что вкупе с чистым прокатом принесло ей 153.89 баллов, - сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

В итоге Туктамышева опередила в личных соревнованиях американку Бредди Теннелл и японку Каори Сакамото. Эта победа стала для Елизаветы пятой в сезоне на международной арене.

Однако в итоговом протоколе сборная России так и осталась третьей, пропустив вперед Японию и недосягаемую по очкам команду США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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