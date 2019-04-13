Туктамышева выиграла произвольную программу на чемпионате мира в Японии
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева, не попавшая на индивидуальный чемпионат мира, прошедший в Японской Сайтаме в марте нынешнего года, все же выступила на мировом первенстве в Японии. Но только на командном и в Фукуоке. Зато здесь Лиза показала лучший результат в сезоне и вместе со сборной завоевала бронзовую медаль.
- Ученица Алексея Мишина исполнила великолепный тройной аксель, а также усложнила свой каскад, прыгнув связку тройной лутц - тройной тулуп, что вкупе с чистым прокатом принесло ей 153.89 баллов, - сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.
В итоге Туктамышева опередила в личных соревнованиях американку Бредди Теннелл и японку Каори Сакамото. Эта победа стала для Елизаветы пятой в сезоне на международной арене.
Однако в итоговом протоколе сборная России так и осталась третьей, пропустив вперед Японию и недосягаемую по очкам команду США.
ИСТОЧНИК KP.RU