В Петербурге из двух стоматологий унесли 3,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-13T15:59:55+03:00

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Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, - так говорил Жорж Милославский из незабвенной комедии «Иван Васильевич меняет профессию». И тут киношный жулик был прав, ведь лежащие без присмотра крупные суммы легко могут уплыть в руки воришек. Так и произошло с двумя петербургскими стоматологиями.

- 12 апреля в полицию Красносельского района обратилась гражданка с заявлением о том, что в период с 22:00 11 апреля до 08:20 12 апреля неизвестные преступники, отжав дверь, проникли в стоматологическую клинику на Ленинском проспекте, где совершили из совершили хищение 2 011 550 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Примерно в тот же момент аналогичное заявление писала другая петербурженка, но уже в полиции Василеостровского района. По словам женщины, ночью неизвестные злодеи отжали створку стеклопакета и проникли в стоматологию на улице Беринга. Здесь из сейфа пропали 1 290 850 рублей.

По всей видимости, ограбление совершили одни и те же люди, ведь обе клиники относятся к одной сети. Сейчас злодеев ищет полиция, дело заведено по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU