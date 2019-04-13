2019-04-13T16:59:03+03:00
Общество

Петербургские чиновники проверили крыши в Красногвардейском районе

По словам инспектирующих, пока все в порядке
Петр КИБЕР
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В Петербурге начали инспектировать процесс ремонта крыш.В Петербурге начали инспектировать процесс ремонта крыш.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня в Петербурге проверяли крыши. Несмотря на субботний день в инспекционный объезд отправились чиновники жилищного комитета, Фонда капитального ремонта, подрядных организаций а также Красногвардейского района, куда 13 апреля и нагрянула проверка.

- Инспектора проверили, как ведется ремонт крыш многоквартирных домов по следующим адресам: Среднеохтинский проспект, дом 4, Конторская улица, дом 16 и Среднеохтинский проспект, дом 3, корпус 2, - сообщает пресс-служба жилищного комитета.

Осмотрев объекты, чиновники убедились, что по данным адресам работа идет с опережением графика и переживать за конечный результат не стоит. А что касается общего объема работ, то в текущем году предусмотрено отремонтировать в рамках Краткосрочного плана капитального ремонта 1747 домов по 2583 видам работ на сумму 9,5 миллиардов рублей.

По большинству объектов конкурсы уже проведены и 1881 дом передан в работу подрядчикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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