Петербургские чиновники проверили крыши в Красногвардейском районе
Сегодня в Петербурге проверяли крыши. Несмотря на субботний день в инспекционный объезд отправились чиновники жилищного комитета, Фонда капитального ремонта, подрядных организаций а также Красногвардейского района, куда 13 апреля и нагрянула проверка.
- Инспектора проверили, как ведется ремонт крыш многоквартирных домов по следующим адресам: Среднеохтинский проспект, дом 4, Конторская улица, дом 16 и Среднеохтинский проспект, дом 3, корпус 2, - сообщает пресс-служба жилищного комитета.
Осмотрев объекты, чиновники убедились, что по данным адресам работа идет с опережением графика и переживать за конечный результат не стоит. А что касается общего объема работ, то в текущем году предусмотрено отремонтировать в рамках Краткосрочного плана капитального ремонта 1747 домов по 2583 видам работ на сумму 9,5 миллиардов рублей.
По большинству объектов конкурсы уже проведены и 1881 дом передан в работу подрядчикам.
ИСТОЧНИК KP.RU