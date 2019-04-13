2019-04-13T17:18:08+03:00
Происшествия

В Сестрорецке дерево остановило черный «Мерседес»

Иномарка вылетела на тротуар и протаранила тополь
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Сестрорецке "Мерседес" влетел в дерево. Фото: vk.com/spb_todayВ Сестрорецке "Мерседес" влетел в дерево. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Разбитый «Мерседес», стоящий капотом прямо в дереве, могли с утра наблюдать жители Сестрорецка. Иномарка стояла прямо на тротуаре неподалеку от проходной завода имени Воскова.

- В Сестрорецке на улице Воскова русский тополь остановил немецкий «Мерседес», -написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Правда в комментариях знатоки флоры усомнились на счет тополя. Вполне возможно, что черная иномарка влетела в клен, которых в Сестрорецке хватает. Впрочем, без листьев определить породу стойкого растения сложновато.

Что касается аварии, то, судя по следам, машина «летела» с приличной скоростью со стороны вокзала, на водитель не справился с управлением и «Мерседес» вынесло через встречную полосу на тротуар. По счастью в это время здесь не было прохожих.

Владелец так и бросил разбитое купе в дереве. Убирать машину придется сотрудникам ГИБДД. Они же установят хозяина авто и разберутся в обстоятельствах ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Знакомства с мужчинами в интернете обернулись для двух молодых геев ограблениями
Петербургские чиновники проверили крыши в Красногвардейском районе
В Петербурге из двух стоматологий унесли 3,3 миллиона рублей
Туктамышева выиграла произвольную программу на чемпионате мира в Японии
Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота
Сегодня в Петербурге пишут Тотальный диктант
Пополнение в прайде: «Зенит» показал новую татуировку Ригони - льва во всю спину
Петербург и Москва будут убирать друг друга «по обмену опытом»
Гусев и Гавриков покинули СКА после вылета из Кубка Гагарина и отправились играть в НХЛ
В Петербурге запрещенное сухое молоко из Беларуси разбавляли крахмалом и выдавали за российское
Ради школьников на Васильевском острове снесли старый автосервис
Мы ждем встречу со сказкой: Киркоров показал своим детям Мариинский театр
Смольный будет контролировать качество услуг для туристов
Следственный комитет завел дело после убийства петербургского бизнесмена
В Эрмитаже отреставрировали старинные астрономические часы
Гостиницы Петербурга проверили на «звездность»