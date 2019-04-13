В Сестрорецке дерево остановило черный «Мерседес»

СЕГОДНЯ 17:18 2019-04-13T17:18:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Разбитый «Мерседес», стоящий капотом прямо в дереве, могли с утра наблюдать жители Сестрорецка. Иномарка стояла прямо на тротуаре неподалеку от проходной завода имени Воскова.

- В Сестрорецке на улице Воскова русский тополь остановил немецкий «Мерседес», -написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Правда в комментариях знатоки флоры усомнились на счет тополя. Вполне возможно, что черная иномарка влетела в клен, которых в Сестрорецке хватает. Впрочем, без листьев определить породу стойкого растения сложновато.

Что касается аварии, то, судя по следам, машина «летела» с приличной скоростью со стороны вокзала, на водитель не справился с управлением и «Мерседес» вынесло через встречную полосу на тротуар. По счастью в это время здесь не было прохожих.

Владелец так и бросил разбитое купе в дереве. Убирать машину придется сотрудникам ГИБДД. Они же установят хозяина авто и разберутся в обстоятельствах ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU