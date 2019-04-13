2019-04-13T17:43:00+03:00
Происшествия

Знакомства с мужчинами в интернете обернулись для двух молодых геев ограблениями

Обидчиков нетрадиционной сексуальной ориентации ищет полиция
Петр КИБЕР
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Полиция Петербурга ищет грабителей, которые напали на двух молодых геев.Полиция Петербурга ищет грабителей, которые напали на двух молодых геев.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Знакомства по интернету не всегда бывают безопасными. В этом независимо друг от друга убедились двое молодых мужчин, которые искали мужского внимания во всемирной паутине.

- 10 апреля в полицию Кировского района обратился 23-летний житель Петербурга, который стал жертвой ограбления. По словам заявителя, на сайте он познакомился с мужчиной, пришел к нему в гости, где был ограблен, - пишет «Оперативное прикрытие».

Все произошло около 10 часов вечера в одном из домов на улице Морской пехоты. В квартиру пострадавшего представителя нетрадиционной ориентации пригласил его интернет-знакомый. В тот момент, когда за гостем захлопнулась дверь, в квартиру вломились двое мужчин и отобрали у жертвы мобильный телефон.

Второй случай также произошел 10 апреля, но чуть раньше, в Невском районе города. 23-летний гражданин Беларуси, также искавший любовь на сайте знакомств, сел в машину к некоему «Денису». Тот быстро стал угрожать молодому гею расправой загадочных кавказцев, заставил снять с карты 50 тысяч рублей, отобрал все ценности и высадил у метро «Проспект Большевиков».

По первому случаю полиция завела дело по статье «Грабеж» по второму материалы пока проверяются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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