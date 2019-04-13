2019-04-13T18:12:01+03:00
Происшествия

Метро «Технологический институт-2» закрывали для проверки

Причиной стал найденный бесхозный предмет
Петр КИБЕР
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Станцию "Технологический институт-2" закрывали для проверки на 40 минут.Станцию "Технологический институт-2" закрывали для проверки на 40 минут.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Около сорока минут потребовалось специалистам по безопасности, чтобы проверить вестибюль станции метро «Технологический институт-2». Причиной для беспокойства, как это обычно и бывает, стал найденный бесхозный предмет.

- В 16:36 закрыта на проверку только станция «Технологический институт -2». Нет посадки в сторону станций «Сенная» и «Пушкинская». В другую сторону всё работает, - сообщала пресс-служба петербургской подземки.

Естественно, что некоторые неудобств у пассажиров были, но, учитывая, что здесь же находится вестибюль метро «Технологический институт-1», они были минимальными. Гораздо печальнее дело обстоит когда закрываются станции, где рядом нет другого метро.

Что касается нынешнего случая, то тревога оказалась ложной. В 17:09 вход в подземку был открыт. Сейчас петербургским метрополитен работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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