В типографии под Петербургом полиция изъяла 160 тысяч контрафактных учебников

СЕГОДНЯ 18:40 2019-04-13T18:40:04+03:00

Под Петербургом полиция нашла типографию, в которой печатали контрафактные учебники. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Около 160 тысяч учебников, готовых к упаковке и отправке, обнаружили под Петербургом бойцы местного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. В типографии, расположенной в поселке Парголово, печатали книги известного издания, не заботясь об интеллектуальных правах.

- Ущерб издателю-правообладателю составил около миллиона рублей, -сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативниками, нагрянувшими в типографию был установлен факт незаконного оборота контрафактной учебной литературы (производство, хранение и реализация) с незаконным коммерческим использованием товарных знаков.

Вся партия товара изъята, а в отношении коммерсантов заведено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Сейчас полицейские устанавливают всех организаторов незаконного бизнеса, чтобы привлечь их к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU