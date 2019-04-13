В Ленобласти 33-летняя женщина угнала машину кавалера после застолья

СЕГОДНЯ 18:58 2019-04-13T18:58:24+03:00

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Любовь зла. А еще она беспорядочна и не поддается контролю. Особенно когда органы чувств возбуждены алкоголем, а мозг по этой же причине работает с перебоями. В Ленобласти женщина угнала машину у своего знакомого, с которым вместе проводила досуг.

- 12 апреля в полицию Бокситогорского района обратился 36-летний мужчина, с заявлением о том, что накануне находившаяся у него в гостях в гражданка 1986 года рождения, после совместного распития спиртных напитков, взяла ключи от автомобиля «Лада Иксрей» и уехала на нем, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Неизвестно, почему в полицию хозяин авто обратился только на следующий день. Возможно он ждал, что его пассия одумается и вернется сама, а возможно, что встать на ноги гостеприимный хозяин смог только на утро. Но, в любом случае, машина быстро нашлась.

Авто находилась в городе Пикалево, что неподалеку от места пропажи. В салоне машины была и сама «угонщица». Сейчас авто уже вернули владельцу, а в отношении 33-летней дамы завели дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».

ИСТОЧНИК KP.RU