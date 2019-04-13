2019-04-13T18:58:24+03:00
Происшествия

В Ленобласти 33-летняя женщина угнала машину кавалера после застолья

Позднее автомобиль, вместе с похитительницей, обнаружили полицейские
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Ленобласти после совместного застолья дама угнала машину у кавалера.В Ленобласти после совместного застолья дама угнала машину у кавалера.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Любовь зла. А еще она беспорядочна и не поддается контролю. Особенно когда органы чувств возбуждены алкоголем, а мозг по этой же причине работает с перебоями. В Ленобласти женщина угнала машину у своего знакомого, с которым вместе проводила досуг.

- 12 апреля в полицию Бокситогорского района обратился 36-летний мужчина, с заявлением о том, что накануне находившаяся у него в гостях в гражданка 1986 года рождения, после совместного распития спиртных напитков, взяла ключи от автомобиля «Лада Иксрей» и уехала на нем, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Неизвестно, почему в полицию хозяин авто обратился только на следующий день. Возможно он ждал, что его пассия одумается и вернется сама, а возможно, что встать на ноги гостеприимный хозяин смог только на утро. Но, в любом случае, машина быстро нашлась.

Авто находилась в городе Пикалево, что неподалеку от места пропажи. В салоне машины была и сама «угонщица». Сейчас авто уже вернули владельцу, а в отношении 33-летней дамы завели дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В запертой машине на Литейном проспекте уже два дня сидит несчастный гусь
В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки
На улице Александра Невского под колесами автобуса погиб пешеход
В типографии под Петербургом полиция изъяла 160 тысяч контрафактных учебников
Метро «Технологический институт-2» закрывали для проверки
Знакомства с мужчинами в интернете обернулись для двух молодых геев ограблениями
В Сестрорецке дерево остановило черный «Мерседес»
Петербургские чиновники проверили крыши в Красногвардейском районе
В Петербурге из двух стоматологий унесли 3,3 миллиона рублей
Туктамышева выиграла произвольную программу на чемпионате мира в Японии
Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота
Сегодня в Петербурге пишут Тотальный диктант
Пополнение в прайде: «Зенит» показал новую татуировку Ригони - льва во всю спину
Петербург и Москва будут убирать друг друга «по обмену опытом»
Гусев и Гавриков покинули СКА после вылета из Кубка Гагарина и отправились играть в НХЛ
В Петербурге запрещенное сухое молоко из Беларуси разбавляли крахмалом и выдавали за российское
Ради школьников на Васильевском острове снесли старый автосервис
Мы ждем встречу со сказкой: Киркоров показал своим детям Мариинский театр
Смольный будет контролировать качество услуг для туристов
Следственный комитет завел дело после убийства петербургского бизнесмена
В Эрмитаже отреставрировали старинные астрономические часы
Гостиницы Петербурга проверили на «звездность»