На улице Александра Невского под колесами автобуса погиб пешеход

СЕГОДНЯ 19:30 2019-04-13T19:30:51+03:00

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Страшная трагедия произошла вечером субботы на улице Александра Невского. Здесь под колесами автобуса 8-го маршрута погиб человек. Инцидент произошел около 18:30 13 апреля.

- Автобус насмерть сбил человека. Все стоит, не проехать, - пишут очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, авария произошла в зоне пешеходного перехода. За рулем автобуса находился водитель 1961 года рождения (59 лет). Возможно, что шофер не заметил переходившего дорогу человека и тот попал под колеса тяжелой машины.

Местные жители знают, что разогнаться на этом участке трудно и скорость автобуса была невысокой, но это не уберегло трагедии. Сейчас на место происшествия прибыли экипажи ГИБДД, которые должны организовать движение по аварийному участку и позднее установить все обстоятельства смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU