2019-04-13T19:30:51+03:00
Происшествия

На улице Александра Невского под колесами автобуса погиб пешеход

Из-за смертельного ДТП проезд оказался полностью перекрыт
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
На улице Александра Невского автобус насмерть сбил человека. Фото:vk.com/spb_todayНа улице Александра Невского автобус насмерть сбил человека. Фото:vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Страшная трагедия произошла вечером субботы на улице Александра Невского. Здесь под колесами автобуса 8-го маршрута погиб человек. Инцидент произошел около 18:30 13 апреля.

- Автобус насмерть сбил человека. Все стоит, не проехать, - пишут очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, авария произошла в зоне пешеходного перехода. За рулем автобуса находился водитель 1961 года рождения (59 лет). Возможно, что шофер не заметил переходившего дорогу человека и тот попал под колеса тяжелой машины.

Местные жители знают, что разогнаться на этом участке трудно и скорость автобуса была невысокой, но это не уберегло трагедии. Сейчас на место происшествия прибыли экипажи ГИБДД, которые должны организовать движение по аварийному участку и позднее установить все обстоятельства смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В запертой машине на Литейном проспекте уже два дня сидит несчастный гусь
В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки
В Ленобласти 33-летняя женщина угнала машину кавалера после застолья
В типографии под Петербургом полиция изъяла 160 тысяч контрафактных учебников
Метро «Технологический институт-2» закрывали для проверки
Знакомства с мужчинами в интернете обернулись для двух молодых геев ограблениями
В Сестрорецке дерево остановило черный «Мерседес»
Петербургские чиновники проверили крыши в Красногвардейском районе
В Петербурге из двух стоматологий унесли 3,3 миллиона рублей
Туктамышева выиграла произвольную программу на чемпионате мира в Японии
Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота
Сегодня в Петербурге пишут Тотальный диктант
Пополнение в прайде: «Зенит» показал новую татуировку Ригони - льва во всю спину
Петербург и Москва будут убирать друг друга «по обмену опытом»
Гусев и Гавриков покинули СКА после вылета из Кубка Гагарина и отправились играть в НХЛ
В Петербурге запрещенное сухое молоко из Беларуси разбавляли крахмалом и выдавали за российское
Ради школьников на Васильевском острове снесли старый автосервис
Мы ждем встречу со сказкой: Киркоров показал своим детям Мариинский театр
Смольный будет контролировать качество услуг для туристов
Следственный комитет завел дело после убийства петербургского бизнесмена
В Эрмитаже отреставрировали старинные астрономические часы
Гостиницы Петербурга проверили на «звездность»